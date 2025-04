POL-Pforzheim: (CW) Neubulach - Betrunkener Autofahrer richtet Flurschaden an

Pforzheim (ots) - Am Montagabend ist es in der Zerrennerstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen, wobei ein junger Mann leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Sachstand kam es gegen 19:00 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zum Streit zwischen einem Jugendlichen und vier weiteren Personen. Als die Polizei trotz beschleunigter Anfahrt am mutmaßlichen ...

mehr