POL-STD: Audi RS3 in Ahlerstedt entwendet, 50-jährige Autofahrerin bei Unfall in Bargstedt schwer verletzt

Stade (ots)

1. Audi RS3 in Ahlerstedt entwendet

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Ahlerstedt in der Straße Hillenkrog einen auf dem Grundstück vor der Haustür eines Einfamilienhauses geparkten Audi Sportwagen geknackt und entwendet. Der graue AUDI RS3 Sportback hat das Kennzeichen STD-XM 98 und stellt einen Wert von ca. 33.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

2. 50-jährige Autofahrerin bei Unfall in Bargstedt schwer verletzt

Am gestrigen Abend gegen 19:30 h kam es auf der Kreisstraße 48 in Bargstedt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin schwer verletzt wurde. Die 50-jährige Fahrerin eines Toyota Avensis aus Brest war hier aus bisher ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und zunächst gegen einen Baum geprallt. Anschließend kam sie wieder auf die Fahrbahn zurück und prallte schließlich auf der linken Seite frontal gegen einen weiteren Baum. Die Fahrerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch den Buxtehuder Notarzt von der Besatzung eines Harsefelder Rettungswagens ins Stader Elbeklinikum eingeliefert werden. Ihr Auto wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren aus Brest, Reith und Bargstedt rückten an der Einsatzstelle an. Die Feuerwehrleute sicherten das Unfallfahrzeug ab und nahmen auslaufenden Betriebsstoffe auf.

