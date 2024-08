Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auto kommt nach Unfall mit abgehobenen Vorderrädern zum Stillstand

Heidelberg (ots)

Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes-Benz am Mittwoch gegen 12:15 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der Sophienstraße in Richtung Theodor-Heuss-Brücke. Auf Grund des Verkehrsaufkommens musste dieser bremsen, was ihm jedoch nicht gelang und in der Folge mit einem vor ihm wartenden Porsche kollidierte. Der 21-Jährige versuchte noch auf die linke Seite auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und fuhr dabei auf eine Baumumrandung auf. Mit abgehobenen Vorderrädern kam der Mercedes-Benz zum Stehen. Der Fahrer wurde durch Polizei- und Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreit und glücklicherweise durch den Unfall nicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde von den Beamten beschlagnahmt, da der Verdacht besteht, dass ein technischer Defekt die Ursache für den Unfall sein kann. Der 53-jährige Porsche-Fahrer blieb zum Glück ebenfalls unverletzt und konnte seine Fahrt mit dem Auto fortsetzen. Die gesamte Sachschadenshöhe wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell