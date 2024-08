Hauptzollamt Gießen

HZA-GI: Das Zollamt Fulda ist am 29. August geschlossen

Gießen (ots)

Das Zollamt Fulda ist am Donnerstag den 29. August 2024 ab 11:30 Uhr geschlossen. Zollabfertigungen und Abholung von Postpaketen sind in dieser Zeit nicht möglich. In dringenden Fällen ist eine Zollabfertigung beim Zollamt Bad Hersfeld möglich (gilt nicht für Postpakete!).

