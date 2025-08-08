PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vorsicht bei Online-Investitionen über dubiose Portale!

Zweibrücken (ots)

Einen fünfstelligen Geldbetrag hat ein Mann aus Zweibrücken vermutlich an Betrüger verloren. Wie der 59-Jährige am Donnerstag bei der Polizei anzeigte, hatte er auf Empfehlung eines angeblichen "Anlageberaters" auf verschiedenen Online-Plattformen Geld in Aktien, Bitcoins und andere Kryptowährungen investiert und zu spät gemerkt, dass hier etwas nicht stimmte.

Der Kontakt zu dem vermeintlichen Berater war über ein Portal in den Sozialen Netzwerken entstanden. Anschließend war der 59-JÄhrige in einer Chat-Gruppe bei einem Handy-Messengerdienst aufgenommen worden. Dort folgte er immer wieder den Investitionsempfehlungen, so dass letztlich ein Gesamtbetrag von mehreren zehntausend Euro "weg" war.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Betrugsverdacht aufgenommen und empfiehlt noch einmal eindringlich: Bevor Sie solchen angeblichen Anlageberatern vertrauen und ihr Geld im Online-Tradingmarkt auf unbekannten Plattformen investieren, prüfen Sie unbedingt, ob das jeweilige Portal seriös ist. Nur allzu leicht geraten Sie hier an Betrüger, die Ihnen das "schnelle Geld" und hohe Renditen versprechen - und am Ende ist Ihr Geld "futsch"... |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 12:58

    POL-PPWP: Falscher Handwerker legt Senior herein

    Kaiserslautern (ots) - Auf einen falschen Handwerker ist ein Mann aus dem Stadtgebiet am Donnerstag hereingefallen. Nach Angaben des 86-Jährigen hatte er dem Unbekannten gegen 10.30 Uhr selbst die Tür geöffnet und ihn hereingelassen, weil der vermeintliche Handwerker vorgab, etwas im Badezimmer nachschauen zu müssen. Während sich der Senior und der "Besucher" im Bad aufhielten, verschaffte sich vermutlich eine ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 12:56

    POL-PPWP: Ärger provoziert und Tasche entrissen

    Kaiserslautern (ots) - Einen nicht alltäglichen Taschendiebstahl hat eine Frau aus dem Stadtgebiet diese Woche angezeigt. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-13312. Nach Angaben der betroffenen 44-Jährigen war sie am Montagvormittag (4. August) gegen 11.30 Uhr zu Fuß in der Fruchthallstraße unterwegs, als ihr eine Frau begegnete, die sie vom Sehen her kannte. Diese sei auf ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 12:03

    POL-PPWP: Geldbeutel gestohlen und EC-Karte genutzt

    Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag im Stadtteil Morlautern ein Auto durchwühlt. Als die Halterin des Ford Focus am Morgen in der Straße "An der Sommerhalde" zu ihrem abgestellten Pkw kam, stellte sie fest, dass das Handschuhfach offenstand und der Inhalt im Fußraum sowie auf dem Beifahrersitz verteilt war. Ersten Überprüfungen zufolge nahmen die Täter einen Geldbeutel mit, den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren