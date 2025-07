Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung

Vandalismus am Sportplatz der Oberschule Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37581 Bad Gandersheim, Stettiner Str. 2, dortige Oberschule Bad Gandersheim. Zeit: Freitag, 4. Juli 2025, 12:00 Uhr bis Montag, 07. Juli 2025, 16:00 Uhr. Bisher unbekannte Täter suchten das Areal der Oberschule Bad Gandersheim auf und man machte sich auf dem Sportplatz an einem Fußballtor gewaltsam zu schaffen. Das Tor wurde aus der Bodenverankerung gerissen und anschließend ließen die Täter das Tor auf dem Pausenhof erheblich beschädigt zurück. Anwohner aus der Stettiner Straße werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, 05382 95390, zu melden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 3000.-Euro und es wurde Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

