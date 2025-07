Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verendeter Fuchs mit unzulässiger Fuchsfalle aufgefunden

Northeim (ots)

Northeim OT Langenholtensen, Braunschweiger Straße, Samstag, 05.07.2025

LANGENHOLTENSEN (Wol)

Am Samstagvormittag fand ein Northeimer einen verendeten Fuchs auf einer Freifläche an der Braunschweiger Straße in Langenholtensen. Der Fuchs hatte an einem seiner Beine eine unzulässige Fuchsfalle. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Jagdpächter ist es möglich, dass der Fuchs noch mehrere hundert Meter bis zu ca. einem Kilometer mit der Falle gelaufen ist, bis er den Todeskampf verlor.

Aufgrund der möglichen Entfernung, die der Fuchs noch zurückgelegt haben könnte, kann der Aufstellungsort der Falle nicht benannt werden. Durch die Polizei Northeim wurde ein Verfahren wegen Jagdwilderei eingeleitet.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell