POL-NOM: Körperverletzung durch unbekannten Täter - Zeugenaufruf

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Robert-Schnabel-Straße, Samstag, 05.07.2025, 09:10 Uhr - 09:37 Uhr NORTHEIM (fm) - Diebstahl einer Geldbörse aus einem Rollator Am Samstag zeigte eine 82-jährige Frau aus Northeim bei der Polizei Northeim einen Diebstahl an. Sie war zwischen 09:10 Uhr und 09:37 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Robert-Schnabel-Straße in Northeim einkaufen. Während des Einkaufs hatte die Frau ...

mehr