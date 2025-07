Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Northeim (ots)

37186 Moringen, Wilhelm-Raabe-Straße, Samstag, 05.07.2025, 10:20 Uhr

NORTHEIM (fm)

Am Samstag gegen 10:20 Uhr hielt die Polizei Northeim einen Mercedes Sprinter mit angebrachtem Anhänger im Bereich der Wilhelm-Raabe-Straße in Moringen an. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 34-jährige Fahrzeugführer aus Dassel nicht im Besitz der erforderlichen Führerscheinklasse BE war. Ihm wurde die Einleitung eines Ermittlungsverfahren wegen "Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis" bekannt gegeben. Die Weiterfahrt mit dem Fahrzeuggespann wurde dem Fahrzeugführer untersagt.

