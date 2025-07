POL-NOM: Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln

Northeim (ots) - 37186 Moringen, Wilhelm-Raabe-Straße, Samstag, 05.07.2025, 10:20 Uhr NORTHEIM (fm) Am Samstag gegen 10:20 Uhr hielt die Polizei Northeim einen Mercedes Sprinter mit angebrachtem Anhänger im Bereich der Wilhelm-Raabe-Straße in Moringen an. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 34-jährige Fahrzeugführer aus Dassel nicht im Besitz der erforderlichen Führerscheinklasse BE war. Ihm wurde ...

