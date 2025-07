POL-NOM: Diebstahl einer Geldbörse

Polizeiinspektion Northeim

Northeim (ots)

37154 Northeim, Robert-Schnabel-Straße, Samstag, 05.07.2025, 09:10 Uhr - 09:37 Uhr

NORTHEIM (fm) - Diebstahl einer Geldbörse aus einem Rollator

Am Samstag zeigte eine 82-jährige Frau aus Northeim bei der Polizei Northeim einen Diebstahl an. Sie war zwischen 09:10 Uhr und 09:37 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Robert-Schnabel-Straße in Northeim einkaufen. Während des Einkaufs hatte die Frau ihre Geldbörse in ihrer Handtasche im Rollator verstaut. Im Kassenbereich stellte sie das Fehlen der Geldbörse fest. In dieser befanden sich Dokumente und Bargeld in Höhe von 60 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

