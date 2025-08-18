LPI-J: Aufgefahren und verletzt
Jena (ots)
Den Bremsvorgang eines vorausfahrenden Pkw erkannte ein Radfahrer zu spät, sodass es zum Unfall kam. Beide befuhren am Sonntagabend die Otto-Schott-Straße in Richtung Magdelstieg. An der dortigen Einmündung bremste der Pkw-Fahrer aufgrund roter Ampel und kam zum Stehen. Der 28-jährige Fahrradfahrer prallte dann auf das Fahrzeugheck und verletzte sich dadurch leicht. Zur weiteren medizinischen Behandlung ist er dann in ein Krankenhaus gekommen.
