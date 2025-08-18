PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorradsturz führt zu Verletzungen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Polizei und Rettungswagen eilten am Sonntagnachmittag mit Blaulicht zur Oberen Donitzschkau aufgrund eines Verkehrsunfalls. Ein Motorradfahrer verlor aufgrund eines Fahrfehlers das Gleichgewicht und stürzte noch auf der Straße. Dadurch verletzte sich der 40-Jährige schwer am Bein, sodass er durch das Rettungsteam in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden ist. Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf und übergab das leicht beschädigte Gefährt einem Bekannten des Verunfallten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 10:40

    LPI-J: Aufräumaktion artet aus

    Jena (ots) - Eigentlich wollte man gestern Vormittag lediglich die Spuren der Nacht beseitigen und gemeinsam die Feierörtlichkeit in der Löbstedter Straße aufräumen. Hierfür spielte man Musik ab. Diese war einem 34-Jährigen jedoch zu laut, sodass er die Anlage leiser drehen wollte. Das wiederum missfiel einem 22-Jährigen, weswegen sich ein verbaler Disput entwickelte. Dieser gipfelte darin, dass der 22-Jährige seinem Gegenüber mehrfach ins Gesicht schlug. Eine ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 10:40

    LPI-J: Aufgefahren und verletzt

    Jena (ots) - Den Bremsvorgang eines vorausfahrenden Pkw erkannte ein Radfahrer zu spät, sodass es zum Unfall kam. Beide befuhren am Sonntagabend die Otto-Schott-Straße in Richtung Magdelstieg. An der dortigen Einmündung bremste der Pkw-Fahrer aufgrund roter Ampel und kam zum Stehen. Der 28-jährige Fahrradfahrer prallte dann auf das Fahrzeugheck und verletzte sich dadurch leicht. Zur weiteren medizinischen Behandlung ist er dann in ein Krankenhaus gekommen. Rückfragen ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 10:40

    LPI-J: Streit über artgerechte Tierhaltung gipfelt in Faustschlag

    Jena (ots) - Ein Streit über die artgerechte Tierhaltung eskalierte am Sonntagvormittag in der Camburger Straße. Zwei Männer begegneten sich beim Gassi-Gehen mit ihren Hunden, wobei ein Vierbeiner nicht angeleint war. Der Disput gipfelte darin, dass der eine den anderen ins Gesicht schlug. Anschließend flüchtete der 44-jährige Täter mit seinem unangeleinten Tier, konnte aber durch die verständigte Polizei später ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren