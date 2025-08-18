LPI-J: Motorradsturz führt zu Verletzungen
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Eisenberg: Polizei und Rettungswagen eilten am Sonntagnachmittag mit Blaulicht zur Oberen Donitzschkau aufgrund eines Verkehrsunfalls. Ein Motorradfahrer verlor aufgrund eines Fahrfehlers das Gleichgewicht und stürzte noch auf der Straße. Dadurch verletzte sich der 40-Jährige schwer am Bein, sodass er durch das Rettungsteam in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden ist. Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf und übergab das leicht beschädigte Gefährt einem Bekannten des Verunfallten.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell