LPI-J: Einbruch in Bürogebäude

Jena (ots) - Eigentlich wollte man gestern Vormittag lediglich die Spuren der Nacht beseitigen und gemeinsam die Feierörtlichkeit in der Löbstedter Straße aufräumen. Hierfür spielte man Musik ab. Diese war einem 34-Jährigen jedoch zu laut, sodass er die Anlage leiser drehen wollte. Das wiederum missfiel einem 22-Jährigen, weswegen sich ein verbaler Disput entwickelte. Dieser gipfelte darin, dass der 22-Jährige seinem Gegenüber mehrfach ins Gesicht schlug. Eine ...

mehr