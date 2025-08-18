PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Bürogebäude

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dorndorf-Steudnitz: In ein Geschäftsgebäude in der Eschenstraße drangen Unbekannte in der Nacht zum Montag ein. Dies ist am Montagmorgen durch das Personal festgestellt worden. Über das Fenster gelangten die Täter in den Innenbereich, entwendet wurde jedoch augenscheinlich nichts. Die Kriminalpolizei kam zum Einsatz und führte eine umfangreiche Tatortarbeit durch. Nun wird zum Einbruchsdelikt weiter ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

