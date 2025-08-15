Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Diebstahl aus Pkw, Zeugenaufruf

Rastatt (ots)

Freitagnacht, kurz vor 2:30 Uhr, konnte ein Zeuge zunächst einen Knall wahrnehmen und kurz darauf beobachten, wie eine bislang unbekannte Person aus einem im Westring abgestellten Auto etwas herausgenommen habe. Der Unbekannte soll die Fensterscheibe des Ford eingeschlagen und daraufhin eine Tasche sowie ein Navigationsgerät entwendet haben. Auf die Rufe des Zeugen flüchtete der Dieb, der nach Beobachtungen des Zeugen in Begleitung einer weiteren Person gewesen sein dürfte. Zu den beiden Verdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: Beide männlich, circa 16 bis 17 Jahre alt, beide schlanke Statur, südländisches Aussehen, schwarze Haare, einer trug ein weißes und der andere ein schwarzes T-Shirt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 07222 761-0 bei den Beamten des Polizeireviers Rastatt zu melden.

/al

