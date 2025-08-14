POL-OG: Wolfach - Einbruch in Baucontainer, Zeugenaufruf

Bühl (ots) - Am Mittwochabend soll es am Europaplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Gruppe Jugendlicher gekommen sein. Grund dafür sollen Böllerwürfe unter anderem gegen Personen gewesen sein, die sich in der vergangenen Zeit vermehrt abgespielt haben sollen. In Folge dessen soll der Mann gegen 22:15 Uhr drei Jugendliche mit einer mitgeführten Machete konfrontiert haben und Pfefferspray ...

