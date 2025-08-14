POL-OG: Wolfach - Einbruch in Baucontainer, Zeugenaufruf
Wolfach (ots)
Im Zeitraum von Montag 17 Uhr bis Dienstag 6:30 Uhr wurde in einen Baucontainer einer Firma im Bereich Ippichen eigebrochen. Der mutmaßliche Täter drang gewaltsam in den Container ein und entwendete eine Baumaschine im Wert von rund 5.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07834 8357-0 beim Polizeiposten Wolfach zu melden.
