POL-OG: Bühl - Streitigkeit nach Böllerwürfen

Bühl (ots)

Am Mittwochabend soll es am Europaplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Gruppe Jugendlicher gekommen sein. Grund dafür sollen Böllerwürfe unter anderem gegen Personen gewesen sein, die sich in der vergangenen Zeit vermehrt abgespielt haben sollen. In Folge dessen soll der Mann gegen 22:15 Uhr drei Jugendliche mit einer mitgeführten Machete konfrontiert haben und Pfefferspray gegen einen der Jugendlichen eingesetzt haben, wodurch dieser eine Hautreizung erlitt. Dies soll eine Rangelei ausgelöst haben, bei der die mitgeführte Machete dem Mann abgenommen werden konnte, ohne dass er diese offenbar überhaupt einsetzen konnte. Anschließend flüchtete er von der Örtlichkeit, kehrte jedoch kurze Zeit später, während der Sachverhaltsaufnahme der Polizeibeamten zurück. Unvermittelt versetzte er dabei einem der Jugendlichen einen Schlag ins Gesicht. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Der Mittdreißiger wurde vorläufig festgenommen und gefesselt. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte ein Messer und das Pfefferspray sichergestellt werden. Die Geschehnisse werden nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens aufgearbeitet.

/th

