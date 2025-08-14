PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Streitigkeit nach Böllerwürfen

Bühl (ots)

Am Mittwochabend soll es am Europaplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Gruppe Jugendlicher gekommen sein. Grund dafür sollen Böllerwürfe unter anderem gegen Personen gewesen sein, die sich in der vergangenen Zeit vermehrt abgespielt haben sollen. In Folge dessen soll der Mann gegen 22:15 Uhr drei Jugendliche mit einer mitgeführten Machete konfrontiert haben und Pfefferspray gegen einen der Jugendlichen eingesetzt haben, wodurch dieser eine Hautreizung erlitt. Dies soll eine Rangelei ausgelöst haben, bei der die mitgeführte Machete dem Mann abgenommen werden konnte, ohne dass er diese offenbar überhaupt einsetzen konnte. Anschließend flüchtete er von der Örtlichkeit, kehrte jedoch kurze Zeit später, während der Sachverhaltsaufnahme der Polizeibeamten zurück. Unvermittelt versetzte er dabei einem der Jugendlichen einen Schlag ins Gesicht. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Der Mittdreißiger wurde vorläufig festgenommen und gefesselt. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte ein Messer und das Pfefferspray sichergestellt werden. Die Geschehnisse werden nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens aufgearbeitet.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 10:27

    POL-OG: Achern - Trunkenheit im Verkehr

    Achern (ots) - Am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr konnten die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch einen 25-jährigen alkoholisierten Autofahrer feststellen. Durch das Fenster des Polizeireviers konnte das auffällige und hörbare Fahrverhalten des 25-Jährigen beobachtet werden. Dieser ließ den Motor mehrmals aufheulen und würgte das Fahrzeug schließlich ab. Nach dem Neustart des Fahrzeugs soll es zur ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 09:30

    POL-OG: Rust - Tatverdächtiger identifiziert

    Rust (ots) - Nachdem ein Mädchen am Samstagabend (9. August 2025) in einem Erlebnisbad in Rust seine Eltern aus den Augen verloren habe, sei es von einem fremden Mann aus dem Innenbereich des Bades gelockt worden. Der Mann habe dem Kind bei der Suche nach den Eltern seine Hilfe angeboten und habe sich mit dem Mädchen gegen 20:20 Uhr zu Fuß in den Bereich eines angrenzenden Waldgebiets begeben, wo der Unbekannte die ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 12:55

    POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Polizeipräsidiums Offenburg - Update 13.8.2025, 13 Uhr: Sonderkommission Daune: Haftbefehl wegen dringenden Mordverdachts erlassen

    Kehl (ots) - Konsequente akribische Ermittlungsarbeit führte bereits zwei Tage nach der schrecklichen Tat, bei der eine rüstige Seniorin getötet wurde, zur Festnahme eines 23-Jährigen. Der Festgenommene wurde am Mittwochmittag einer Ermittlungsrichterin vorgeführt. Diese ordnete gegen ihn auf Antrag der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren