Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Container

Gummersbach (ots)

In der Zeit von Freitag (8. August) bis Montag hebelten Unbekannte die Tür eines Containers in der Gummersbacher Straße, unweit des Straßenverkehrsamtes, auf. In dem als Verkaufsraum genutzten Container brachen die Kriminellen einen Tresor auf und stahlen Bargeld. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
