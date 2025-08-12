Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Container
Gummersbach (ots)
In der Zeit von Freitag (8. August) bis Montag hebelten Unbekannte die Tür eines Containers in der Gummersbacher Straße, unweit des Straßenverkehrsamtes, auf. In dem als Verkaufsraum genutzten Container brachen die Kriminellen einen Tresor auf und stahlen Bargeld. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
