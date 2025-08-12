POL-GM: Einbruch in Container

Waldbröl (ots) - Am Montag (11. August) fuhr ein 19-jähriger Waldbröler mit seinem Fahrrad auf dem Geh-/Radweg der Brölbahnstraße in Richtung Raabeweg. Gegen 17:40 Uhr kollidierte er mit dem Linienbus eines 55-jährigen Waldbrölers, der in einer Einfahrt stand, um anschließend auf die Brölbahnstraße abzubiegen. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: ...

