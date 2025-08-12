Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Ein Verletzter bei Auffahrunfall
Gummersbach (ots)
Am Montag (11. August) war ein 33-jähriger Gummersbacher mit seinem Mercedes Vito auf der Kölner Straße von Rebbelroth in Richtung Derschlag unterwegs. Gegen 12:55 Uhr fuhr er auf den Audi eines 21-jährigen Gummersbachers auf, der unweit der Einmündung Gutenbergstraße verkehrsbedingt bremsen musste. Der 21-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
