Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Ein Verletzter bei Auffahrunfall

Gummersbach (ots)

Am Montag (11. August) war ein 33-jähriger Gummersbacher mit seinem Mercedes Vito auf der Kölner Straße von Rebbelroth in Richtung Derschlag unterwegs. Gegen 12:55 Uhr fuhr er auf den Audi eines 21-jährigen Gummersbachers auf, der unweit der Einmündung Gutenbergstraße verkehrsbedingt bremsen musste. Der 21-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

