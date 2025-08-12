POL-GM: Radfahrer fährt gegen Linienbus

Wipperfürth (ots) - Sommer, Sonne, Sonnenschein - das Wetter lädt zum Fahrradfahren, Spazierengehen oder Inlineskaten ein. Die Kolleginnen und Kollegen der Verkehrsunfallprävention werden daher eine zusätzliche Informationsveranstaltung unter dem Motto "Gemeinsam auf der Trasse - aber sicher!" veranstalten. Die Trassenaktion wird am 12. August 2025 (Dienstag) von 10:00 bis 15:00 Uhr in Wipperfürth an den Ohler Wiesen (Höhe Vereinsheim VfR Wipperfürth) stattfinden. ...

mehr