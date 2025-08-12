Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Radfahrer fährt gegen Linienbus
Waldbröl (ots)
Am Montag (11. August) fuhr ein 19-jähriger Waldbröler mit seinem Fahrrad auf dem Geh-/Radweg der Brölbahnstraße in Richtung Raabeweg. Gegen 17:40 Uhr kollidierte er mit dem Linienbus eines 55-jährigen Waldbrölers, der in einer Einfahrt stand, um anschließend auf die Brölbahnstraße abzubiegen. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell