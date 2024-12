Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Großenaspe - Einbruch in Feuerwehrgerätehaus - Täter entwenden hydraulisches Gerät - Polizei sucht Zeugen

Großenaspe (ots)

Am Donnerstagmorgen (12.12.2024) ist es zu einem Einbruch in das Feuerwehrgerätehaus in der Straße Am Beek gekommen. Die Tatzeit liegt zwischen 02.00 Uhr und 07.50 Uhr.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Feuerwehrgerätehaus und begaben sich anschließend in die Fahrzeughalle. Dort nahmen der oder die Täter hydraulisches Rettungsgerät (Schere, Spreitzer, Zylinder) und mehrere digitale Handfunkgeräte an sich und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Der entstandene Schaden dürfte mindestens in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages liegen.

Auf dem Weg, den der oder die Täter auf ihrem Hin- und Rückweg durch das Gebäude nutzten, entleerten sie einen Feuerlöscher. Es ist nicht auszuschließen, dass diese Handlung bewusst dem Verwischen möglicher Spuren diente.

Die Ermittlungen zu dieser Tat werden bei der Kriminalpolizei Bad Segeberg geführt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 04551-884-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell