Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Wipperfürth (ots)

Ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Burscheid hat sich bei einem Unfall am Sonntag (10. August) auf der L284 schwere Verletzungen zugezogen. Der 22-Jährige fuhr gegen 20:30 Uhr auf der L284 in Richtung Wipperfürth, als er in einer Linkskurve in Höhe der Ortslage Stüttem von der Fahrbahn abkam und gegen eine Mauer prallte. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

