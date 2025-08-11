POL-GM: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Reichshof (ots) - Zwischen 08:15 Uhr am Freitag (8. August) und 14:35 Uhr am Sonntag sind Unbekannte in ein Haus in der Hochwaldstraße eingebrochen. Die Unbekannten brachen die Eingangstür auf und verwüsteten anschließend die Wohnung, indem sie mehrere Einrichtungsgegenstände zerschlugen und einen Wasserschaden verursachten. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise ...

