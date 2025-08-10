POL-GM: Vogel aus Käfig gestohlen

Lindlar (ots) - Bei einem Verkehrsunfall wurde am Freitag (8. August) ein 19-Jähriger leicht verletzt. Der Fahrer des Fiat war gegen 10:50 Uhr auf der L 299 von Vellingen Richtung Untereschbach unterwegs. In Höhe der Ortslage Loxsteeg kam er in einer Linkskurve von der Straße ab, überfuhr eine Leitplanke, überschlug sich anschließend mehrmals und stürzte eine Böschung hinunter. Der Fahrer konnte sich mit leichten ...

