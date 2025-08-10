Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Vogel aus Käfig gestohlen
Reichshof (ots)
In der Zeit von Freitag (8. August), 16 Uhr, bis Samstag, 9:10 Uhr, stahlen Unbekannte einen Beo aus dem Käfig eines Vogelparks in Eckenhagen. Der Vogel ist sehr zutraulich und spricht lustige Dinge. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
