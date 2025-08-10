Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verletzte bei Verkehrsunfällen in Lindlar

Lindlar (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Freitag (8. August) ein 19-Jähriger leicht verletzt. Der Fahrer des Fiat war gegen 10:50 Uhr auf der L 299 von Vellingen Richtung Untereschbach unterwegs. In Höhe der Ortslage Loxsteeg kam er in einer Linkskurve von der Straße ab, überfuhr eine Leitplanke, überschlug sich anschließend mehrmals und stürzte eine Böschung hinunter. Der Fahrer konnte sich mit leichten Verletzungen selbständig aus dem Auto befreien.

Zeitgleich kam es auf der Kreuzung Am Bolzenbacher Kreuz / Alsbacher Straße zu einem Verkehrsunfall. Gegen 10:50 Uhr war ein 51-jähriger LKW-Fahrer aus Köln auf der Straße "Am Bolzenbacher Kreuz" von Lindlar in Richtung Böhl unterwegs. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford eines 34-jährigen Kölners, der von der untergeordneten Alsbacher Straße in die Kreuzung einfuhr. Der 51-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

