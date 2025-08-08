Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Juweliergeschäft

Gummersbach (ots)

Am Freitag (8. August) gegen 02:20 Uhr drangen vier unbekannte Personen in ein Juweliergeschäft in der Gummersbacher Innenstadt ein. Beim Eintreffen der alarmierten Polizisten waren die Einbrecher bereits aus den Räumlichkeiten geflüchtet. Durch umfangreiche Suchmaßnahmen, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, gelang es der Polizei, zwei der Einbrecher zu stellen. Die Männer im Alter von 39 und 44 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.obebergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

