POL-GM: Einbruch in Juweliergeschäft

Gummersbach (ots)

Am Freitag (8. August) gegen 02:20 Uhr drangen vier unbekannte Personen in ein Juweliergeschäft in der Gummersbacher Innenstadt ein. Beim Eintreffen der alarmierten Polizisten waren die Einbrecher bereits aus den Räumlichkeiten geflüchtet. Durch umfangreiche Suchmaßnahmen, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, gelang es der Polizei, zwei der Einbrecher zu stellen. Die Männer im Alter von 39 und 44 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.obebergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

  • 08.08.2025 – 10:20

    POL-GM: Rüttelplatte gestohlen

    Gummersbach (ots) - Vom Gelände einer Baustelle in der Virchowstraße in Strombach stahlen Unbekannte eine Rüttelplatte. Die Täter entkamen unerkannt. Der Diebstahl ereignete sich zwischen dem 4. August (Montag, 16:30 Uhr) und dem 6. August (Mittwoch, 09:00 Uhr). Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.obebergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 10:20

    POL-GM: Versuchter Einbruch in Dieringhausen

    Gummersbach (ots) - Keinen Erfolg hatten Kriminelle in Dieringhausen. Vom 7. August (Donnerstag), 16 Uhr auf Freitag (8. August, 01:30 Uhr) versuchten Unbekannte die Kellertüre eines Mehrfamilienhauses in der Goethestraße aufzuhebeln. Die Tür hielt stand und die Einbrecher machten keine Beute. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 10:17

    POL-GM: Motorradfahrerin von Fahrbahn abgekommen

    Lindlar (ots) - Eine 29-jährige Kölnerin war am späten Donnerstagnachmittag (7. August) auf der L284 von Richtung Breun in Fahrtrichtung Stüttem unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve, Höhe "Waldheim", kam die Zweiradfahrerin gegen 16:45 Uhr nach links von der Fahrbahn ab. Die Kölnerin zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die L284 war im Bereich der Unfallstelle für ...

    mehr
