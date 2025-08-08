Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrerin von Fahrbahn abgekommen

Lindlar (ots)

Eine 29-jährige Kölnerin war am späten Donnerstagnachmittag (7. August) auf der L284 von Richtung Breun in Fahrtrichtung Stüttem unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve, Höhe "Waldheim", kam die Zweiradfahrerin gegen 16:45 Uhr nach links von der Fahrbahn ab. Die Kölnerin zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die L284 war im Bereich der Unfallstelle für etwa eine Stunde gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell