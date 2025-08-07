Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 28-Jährige betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Nümbrecht (ots)

Am 6. August (Mittwoch) fuhr ein 54-jähriger Mann aus Wiehl mit seinem Skoda auf der L339/Gadostraße in Fahrtrichtung Bierenbachtal. Als der 54-Jährige gegen 16:50 Uhr den Kreisverkehr "Gadostraße/Oberwiehler Straße/Bahnweg" erreichte, bremste er sein Auto verkehrsbedingt ab. Eine 28-jährige Autofahrerin aus Nümbrecht, die hinter dem Wiehler unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Heck des Skoda auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten in der Atemluft der Nümbrechterin Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholvortest verlief positiv und die 28-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Die Unfallfahrerin war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, sie erwartet nun ein Strafverfahren.

