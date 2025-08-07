Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Waldbröl

Waldbröl (ots)

Unbekannte hebelten in der Nacht von Dienstag (5. August) auf Mittwoch die Kellertüre eines leerstehenden Einfamilienhauses in der Scharnhorststraße auf. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell