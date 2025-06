Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruchsdiebstahl in Girkenroth

Girkenroth (ots)

Am Montag, den 16.06.2025, kam es in Girkenroth zu einem Tageswohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter brachen zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr in das Wohnhaus ein. Die Kriminalinspektion Montabaur bittet um Hinweise hinsichtlich der Beobachtung zu ortsfremden Kennzeichen und/oder Personen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell