Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelec am Bahnhof in Ründeroth gestohlen

Engelskirchen (ots)

Ein 57-jähriger Mann aus Engelskirchen hatte sein Pedelec am Morgen des 5. August (Dienstag, 6 Uhr) in einer Fahrradabstellanlage am Bahnhof in Ründeroth (Bahnhofstraße) abgestellt. Als der Engelskirchener am Mittwochmorgen (6. August, 6 Uhr) zu der "Fahrrad-Box" zurückkehrte, war sein Pedelec samt Fahrradschloss verschwunden. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Pedelec des Herstellers "Cube" (Modell: Touring Hybrid One) in der Farbe Grau.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

