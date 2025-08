Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall beim Überholen

Morsbach (ots)

Am Dienstag (5. August) wollte eine 53-jährige Waldbrölerin ein Quad überholen. Sie war gegen 16:20 Uhr mit ihrem VW auf der L 94 in Richtung Wallerhausen unterwegs. In Höhe der Einmündung nach Rolshagen überholte sie das vorausfahrende Quad eines 17-jährigen Waldbrölers, der zeitgleich nach links in Richtung Rolshagen abbog. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem sich der 17-Jährige leichte Verletzungen zuzog und mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht wurde.

