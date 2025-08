Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Falsche Mitarbeiter der Bankenaufsicht ergaunern Debitkarten

Gummersbach (ots)

Gegen 16 Uhr am Montagnachmittag (4. August) erhielt eine 88-jährige Frau aus Gummersbach einen Anruf von einem Mann, der sich als Mitarbeiter der Bankenaufsicht vorstellte. Unter einem Vorwand ließ er sich die PIN von der Bankkarte der Seniorin und der ihres 88-jährigen Ehemannes mitteilen. Der Unbekannte wies darauf hin, dass ein Mitarbeiter der Sicherheitsabteilung der Bankenaufsicht in Kürze an der Anschrift des Ehepaares erscheinen und die Bankkarten zwecks Durchführung einer kriminaltechnischen Untersuchung sicherstellen würde. Kurz nachdem die Gummersbacherin mit dem Betrüger telefoniert hatte, erschien der Komplize an der Wohnanschrift. Die Seniorin händigte dem Unbekannten die Bankkarten aus. Die Betrüger buchten daraufhin einen vierstelligen Betrag vom Konto des Ehepaares ab.

Die 88-Jährige berichtete, dass die angeblichen Bankmitarbeiter akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Den an der Wohnanschrift erschienenen Unbekannten beschrieb die Seniorin wie folgt: ca. 1,80 - 1,90 m groß, schlank, mit dunklen kurzen Haaren und europäischem Erscheinungsbild.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Die Polizei warnt davor, vertrauliche Informationen wie Zugangsdaten, Passwörter, PINs oder TANs preiszugeben und Zahlungs- und Bankkarten in fremde Hände zu geben.

Sie haben Fragen oder möchten sich zu dem Thema informieren? Kontaktieren Sie die Beamten von der Kriminalprävention: Tel. 02261 8199-4700 oder -4701 oder unter der E-Mail kpo.obk@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell