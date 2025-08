Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall in Müllenbach

Marienheide (ots)

Eine 67-jährige Gummersbacherin fuhr am Montag (4. August) mit ihrem Toyota auf der L306 von Rodt in Richtung Holzwipper. Als die 67-Jährige gegen 15 Uhr in den Kreisverkehr "Graf-Albert-Straße/Müllenbacher Straße/L306" einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem 70-jährigen Fahrradfahrer aus Gummersbach, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand und in gleicher Richtung wie die 67-Jährige unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den 70-Jährigen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell