Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 18-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wipperfürth (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Wipperfürth-Thier am Freitagmorgen (1. August) wurde eine 18-jährige Wipperfürtherin schwer verletzt. Die 18-Jährige war gegen 8:40 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad auf der K18 aus Richtung Abstoß in Fahrtrichtung Baumhof unterwegs. In einer Rechtskurve geriet die Zweiradfahrerin in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Traktor eines 33-jährigen Mannes aus Wipperfürth zusammen. Ein Rettungswagen brachte die Wipperfürtherin in ein Krankenhaus, der 33-jährige Traktorfahrer blieb unverletzt. Das Leichtkraftrad der 18-Jährigen wurde sichergestellt. Der Verkehrsunfall ereignete sich unweit der Einmündung zur Straße "Brochhagenberg".

