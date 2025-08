POL-GM: Informationsveranstaltung "Gemeinsam auf der Trasse! Aber sicher" verschoben!

Wipperfürth (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Wipperfürth-Thier am Freitagmorgen (1. August) wurde eine 18-jährige Wipperfürtherin schwer verletzt. Die 18-Jährige war gegen 8:40 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad auf der K18 aus Richtung Abstoß in Fahrtrichtung Baumhof unterwegs. In einer Rechtskurve geriet die Zweiradfahrerin in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Traktor eines 33-jährigen Mannes aus ...

