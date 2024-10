POL-UN: Bergkamen - weiterer Einbruchsversuch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Unna (ots) - Die Polizei sucht nach einem Einbruch in eine Grundschule am Friedhofsweg in Unna Zeugen. Unbekannte Täter beschädigten in einem Zeitraum von Freitag (25.10.2024) um 13:30 Uhr bis Montag (28.10.2024) um 07:30 Uhr eine Fensterglasscheibe an dem Gebäude. Anschließend drangen die Täter in die Räumlichkeiten der Schule ein. Ob etwas entwendet wurde ist bislang unklar. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch ...

mehr