POL-GM: Bus kracht gegen Baum

Marienheide (ots) - Eine 67-jährige Gummersbacherin fuhr am Montag (4. August) mit ihrem Toyota auf der L306 von Rodt in Richtung Holzwipper. Als die 67-Jährige gegen 15 Uhr in den Kreisverkehr "Graf-Albert-Straße/Müllenbacher Straße/L306" einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem 70-jährigen Fahrradfahrer aus Gummersbach, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand und in gleicher Richtung wie die 67-Jährige ...

mehr