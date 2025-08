Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Gummersbach (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (5. August) in Bredenbruch. Eine 56-jährige Gummersbacherin wollte mit ihrem Mercedes gegen 18:30 Uhr vom Inselweg nach links in Richtung Meinerzhagen abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad eines 28-jährigen Gummersbachers, der auf der bevorrechtigten L 323 in Richtung Meinerzhagen unterwegs war. Der Motorradfahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

