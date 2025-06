Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Vermutlich Fettbrand in Wohnung - Rauchmelder schlagen Alarm - Bewohnerin bleibt unverletzt

Herdecke (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr um 9:09 Uhr zu einem gemeldeten Brand in einem Mehrfamilienhaus in die "Koenenstraße" alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine Wohnung im ersten Obergeschoss verraucht.

Auslöser des berechtigten Einsatzes waren Rauchmelder, die durch die Rauchentwicklung anschlugen und so frühzeitig auf die Gefahr aufmerksam machten und dazu eine aufmerksame Nachbarin.

Die 85-jährige Bewohnerin wurde von der Feuerwehr ins Freie gebracht und dem Rettungsdienst zur Sichtung übergeben. Sie blieb unverletzt und konnte nach Abschluss des Einsatzes wieder in ihre Wohnung zurückkehren.

Nach Angaben der Bewohnerin hatte sich offenbar Fett auf dem Herd entzündet, was zur Verrauchung der Wohnung führte.

Die Feuerwehr kontrollierte die Räumlichkeiten mit einer Wärmebildkamera und entrauchte die Wohnung mit Hilfe eines Elektrolüfters. Es entstand kein größerer Sachschaden.

Der Einsatz eines Löschzugs der Feuerwehr war nach rund 45 Minuten beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell