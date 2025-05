Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Tierrettung und Ölspur

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke wurde am Dienstagabend gegen 19:33 Uhr zu auslaufenden Betriebsmitteln gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um Blütenstaub handelte. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen.

Um 20:12 Uhr mussten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte erneut ausrücken. Am Ruhrhöhenweg hatte ein Spaziergänger ein feststeckendes Reh in einem Tor vorgefunden. Die Feuerwehr verschaffte sich zunächst Zutritt zu dem verwildertem Tor und setzte dann einen Spreizer ein, um das Reh zu befreien. Die Einsatzstelle und das Reh wurden an den zuständigen Jagdausübungsberechtigten übergeben. Dieser musste das Reh aufgrund schwerwiegender Verletzungen erlösen.

