Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Einsatzreicher Montag mit Brand im Gebäude

Herdecke (ots)

Mit dem Einsatzstichwort "Brand im Gebäude" rückte ein Löschzug der Feuerwehr Herdecke um 15:29 Uhr in die Breddestraße aus. In einem mehrgeschossigen Gebäude war es in der zweiten Etage zu einem Kleinbrand gekommen. In einer Küche wurden Zigarettenreste grob fahrlässig in einem Kunststoffmülleimer entsorgt, wodurch dieser Feuer gefangen hatte. Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits aus. Durch den Rettungsdienst wurden 6 Personen gesichtet - alle konnten unverletzt vor Ort bleiben. Die Feuerwehr war neben dem Rettungsdienst und der Polizei 30 Minuten im Einsatz.

Um 10:56 Uhr wurde der Feuerwehr Herdecke eine technische Hilfeleistung aus dem Gerhard-Kienle-Weg gemeldet. Noch während der Anfahrt konnte der Einsatz abgebrochen werden.

Zwei weitere Male ging es in den Ortsteil Westende. Gegen 14:33 Uhr und 17:07 Uhr rückte die Feuerwehr in die Straße Rostesiepen zu Türöffnungen aus.

