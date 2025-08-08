Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Rüttelplatte gestohlen

Gummersbach (ots)

Vom Gelände einer Baustelle in der Virchowstraße in Strombach stahlen Unbekannte eine Rüttelplatte. Die Täter entkamen unerkannt. Der Diebstahl ereignete sich zwischen dem 4. August (Montag, 16:30 Uhr) und dem 6. August (Mittwoch, 09:00 Uhr).

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.obebergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell