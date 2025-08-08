Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Rüttelplatte gestohlen
Gummersbach (ots)
Vom Gelände einer Baustelle in der Virchowstraße in Strombach stahlen Unbekannte eine Rüttelplatte. Die Täter entkamen unerkannt. Der Diebstahl ereignete sich zwischen dem 4. August (Montag, 16:30 Uhr) und dem 6. August (Mittwoch, 09:00 Uhr).
Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.obebergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell