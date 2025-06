POL-NOM: E-Scooter unter Einfluss gefahren

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg OT Parensen, Hohle Gasse, Sonntag, 01.06.2025, 15.35 Uhr PARENSEN (Wol) Am Sonntag gegen 15.35 Uhr geriet aus unbekannter Ursache eine Restmülltonne (120 Liter) in der Straße "Hohle Gasse" in Parensen in Brand. Durch das Feuer wurde ein Ast einer Hecke beschädigt. Durch zwei Zeugen konnte die Mülltonne auf den Gehweg gezogen werden, um eine weitere Brandausdehnung zu verhindern. ...

