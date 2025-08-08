Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Versuchter Einbruch in Dieringhausen
Gummersbach (ots)
Keinen Erfolg hatten Kriminelle in Dieringhausen. Vom 7. August (Donnerstag), 16 Uhr auf Freitag (8. August, 01:30 Uhr) versuchten Unbekannte die Kellertüre eines Mehrfamilienhauses in der Goethestraße aufzuhebeln. Die Tür hielt stand und die Einbrecher machten keine Beute.
Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
