Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher verwüsten Wohnung

Reichshof (ots)

Zwischen 08:15 Uhr am Freitag (8. August) und 14:35 Uhr am Sonntag sind Unbekannte in ein Haus in der Hochwaldstraße eingebrochen. Die Unbekannten brachen die Eingangstür auf und verwüsteten anschließend die Wohnung, indem sie mehrere Einrichtungsgegenstände zerschlugen und einen Wasserschaden verursachten. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

