Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Kriminelle brechen Container auf
Gummersbach (ots)
In der Nacht von Freitag (8. August) auf Samstag brachen Unbekannte zwischen 18 Uhr und 7 Uhr die Schlösser zweier Container auf, die in der Straße Lockenfeld in Windhagen standen. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
