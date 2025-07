Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Aufmerksame Anwohnerin verhindert Einbruch

Gummersbach (ots)

Gegen 3:45 Uhr am frühen Dienstagmorgen (1. Juli) wurde eine Anwohnerin in der Marktstraße durch lautes Scheibenklirren geweckt. Als die 25-Jährige daraufhin aus dem Fenster blickte, sah sie eine Person vor dem eingeschlagenen Fenster eines Restaurants stehen. Die 25-jährige Gummersbacherin rief dem Unbekannten zu, dass sie nun die Polizei verständigen wird. Daraufhin entfernte sich der Unbekannte fußläufig in Richtung Fußgängerzone. Die alarmierten Polizisten konnten den Unbekannten nicht mehr antreffen. Der Einbrecher wird wie folgt beschrieben: männlich und relativ groß (ca. 1,90 m), mit dunklen Haaren. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Hose, dunklem T-Shirt und einer Sweatshirtjacke. Nach aktuellem Kenntnisstand war es dem Einbrecher nicht gelungen, in die Räumlichkeiten einzudringen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell