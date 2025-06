Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch im Industriegebiet

Nümbrecht (ots)

Einbrecher waren in der Nacht von Samstag (28. Juni) auf Sonntag (29. Juni) im Industriegebiet in Elsenroth unterwegs. Die Unbekannten hebelten die Hintertüre einer Fertigungs- und Lagerhalle in der Brüderstraße auf und gelangten in die Räumlichkeiten. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Die Einbrecher entkamen mit Bargeld und diversem Werkzeug.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell