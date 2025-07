Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall in Wipperfürth-Kupferberg

Wipperfürth (ots)

Ein 20-jähriger Audi-Fahrer war am Montag (30. Juni) auf der Halver Straße (L284) in Richtung Halver unterwegs. In gleicher Richtung fuhr ebenfalls ein 32-jähriger rumänischer Staatsbürger mit seinem Lastkraftwagen. Gegen 14:55 Uhr verlangsamte der Lkw-Fahrer seine Fahrt, um nach links auf ein Firmengelände abzubiegen. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi des 20-Jährigen, welcher den Lkw überholen wollte. Während der 32-Jährige unverletzt blieb, wurde der 20-jährige Mann aus Halver zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Dieseltank des Lkw wurde durch die Kollision derart beschädigt, dass der Kraftstoff auf die Fahrbahn floss. Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme sowie die anschließenden Reinigungsarbeiten gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell