PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Spontane Trassenaktion

Wipperfürth (ots)

Sommer, Sonne, Sonnenschein - das Wetter lädt zum Fahrradfahren, Spazierengehen oder Inlineskaten ein. Die Kolleginnen und Kollegen der Verkehrsunfallprävention werden daher eine zusätzliche Informationsveranstaltung unter dem Motto "Gemeinsam auf der Trasse - aber sicher!" veranstalten.

Die Trassenaktion wird am 12. August 2025 (Dienstag) von 10:00 bis 15:00 Uhr in Wipperfürth an den Ohler Wiesen (Höhe Vereinsheim VfR Wipperfürth) stattfinden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 10:15

    POL-GM: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

    Wipperfürth (ots) - Ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Burscheid hat sich bei einem Unfall am Sonntag (10. August) auf der L284 schwere Verletzungen zugezogen. Der 22-Jährige fuhr gegen 20:30 Uhr auf der L284 in Richtung Wipperfürth, als er in einer Linkskurve in Höhe der Ortslage Stüttem von der Fahrbahn abkam und gegen eine Mauer prallte. Ein ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 10:15

    POL-GM: Einbrecher verwüsten Wohnung

    Reichshof (ots) - Zwischen 08:15 Uhr am Freitag (8. August) und 14:35 Uhr am Sonntag sind Unbekannte in ein Haus in der Hochwaldstraße eingebrochen. Die Unbekannten brachen die Eingangstür auf und verwüsteten anschließend die Wohnung, indem sie mehrere Einrichtungsgegenstände zerschlugen und einen Wasserschaden verursachten. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren